جنايات المنيا تتنحى عن نظر قضية محامي مطاي

‏قررت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اشرف محمد على وعضوية المستشارين حاتم محمد محمود وعمرو عبد الحميد وأمانة سر محمد مصطفى وسيد تونى التنحي عن نظر قضية محامى مطاى بتهمة إهانة القضاء لاستشعارها الحرج.



وأشار نقيب المحامين سامح عاشور أن أحد أعضاء هيئة المحكمة شارك في احالة أوراق القضية إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات مع 22 محاميا في احداث اقتحام محكمة مطاى والتعدى على أحد القضاه في مارس 2013 الأمر الذي دفع رئيس هيئة المحكمة إلى التنحي، عن إعادة نظر القضية وعودتها مرة أخرى إلى مامورية استئناف بنى سوسف لتحديد دائرة جنائة جديدة لاعادة نظرها.



كانت المحكمة قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 7 من محامى مركز مطاى في تهمة التعدى على القاضى أحمد فتحى جنيدى في مارس 2013.