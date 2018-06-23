تأجيل طعن منع حفيدة مبارك من السفر

أجّلت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "فريدة"، نجلة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، من السفر خارج البلاد- لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

اختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية عليا، جمال محمد حسني مبارك.





كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت فى نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.





كان نجلا الرئيس الأسبق قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما “عمر” و”فريدة” من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.