حريق داخل طائرة تقل مشجعي منتخب البيرو (فيديو)

انتشر دخان أسود اللون ناتج عن احتراق داخل طائرة ركاب تقل مشجعي منتخب البيرو، وذلك قبل 20 دقيقة من هبوطها في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا للمشجعين، فقد سمعوا صوتا غريبا داخل الطائرة، وبعد ذلك امتلئ متن الطائرة بالدخان الأسود، وقد طلب طاقم الطائرة من المسافرين عدم الخوف والتزام الهدوء، دون أن يقدموا أي شرح لما يحدث، وفق قناة "RPP".

على الرغم من الحادث، فقد كان هبوط الطائرة ناجحا، ولم يصب أي أحد من المشجعين بأي أذى.