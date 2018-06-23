ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حريق داخل طائرة تقل مشجعي منتخب البيرو (فيديو)

السبت 23/يونيو/2018 - 02:20 م
حريق داخل طائرة تقل مشجعي منتخب البيرو (فيديو)
حريق داخل طائرة
طباعة
وكالات
 

انتشر دخان أسود اللون ناتج عن احتراق داخل طائرة ركاب تقل مشجعي منتخب البيرو، وذلك قبل 20 دقيقة من هبوطها في العاصمة الروسية موسكو.

 

ووفقا للمشجعين، فقد سمعوا صوتا غريبا داخل الطائرة، وبعد ذلك امتلئ متن الطائرة بالدخان الأسود، وقد طلب طاقم الطائرة من المسافرين عدم الخوف والتزام الهدوء، دون أن يقدموا أي شرح لما يحدث، وفق قناة "RPP".

 

على الرغم من الحادث، فقد كان هبوط الطائرة ناجحا، ولم يصب أي أحد من المشجعين بأي أذى.

المزيد عن: منتخب البيرو مشجعي منتخب البيرو حريق داخل طائرة حريق بيرو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
2
x
14:00
1
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 2:40:10 PM