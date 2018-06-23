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اليوم.. مخرجة "بالحجم العائلي" في ضيافة "9090"

السبت 23/يونيو/2018 - 02:12 م
اليوم.. مخرجة بالحجم العائلي في ضيافة 9090
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الفجر الفني
 
ستأنف الإعلامية معتزة مهابة، تقديم برنامجها الإذاعي "لقاء السبت" عبر محطة "9090"، وذلك بعد انتهاء إجازة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث تستضيف خلال حلقة اليوم السبت، هالة خليل، مخرجة مسلسل "بالحجم العائلي" للفنان يحيى الفخراني.

وتتحدث "خليل" خلال الحوار، عن كواليس "بالحجم العائلي" وتعاونها مع "الفخراني" وميرفت أمين، وأسباب تصوير معظم أحداث المسلسل في منطقة مرسى علم.

مسلسل "بالحجم العائلي" شارك في السباق الدرامي لشهر رمضان الماضي، حيث عُرض حصريًا عبر شاشة "dmc" وحقق نجاحًا كبيرًا، طوال فترة عرضه، وهو من بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وندى موسى وشيماء سيف، وتأليف محمد رجاء، ومن إخراج هالة خليل.

برنامج "لقاء السبت" الذي تقدمه الإعلامية معتزة مهابة، يُذاع السبت من كل أسبوع، عبر "9090"، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.
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