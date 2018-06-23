عاجل.. قتلى وجرحى فى قصف لجبهة النصرة الإرهابية على السويداء السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، مقتل 5 مدنيين وإصابة 19 أخرين فى قصف لجبهة النصرة الإرهابية على مدينة السويداء السورية، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".



وتنتشر في ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات تنضوي تحت زعامة "جبهة النصرة"، وتعتدى بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وبزرع العبوات الناسفة على الطرق.