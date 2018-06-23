ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. قتلى وجرحى فى قصف لجبهة النصرة الإرهابية على السويداء السورية

السبت 23/يونيو/2018 - 02:07 م
عاجل.. قتلى وجرحى فى قصف لجبهة النصرة الإرهابية على السويداء السورية
طباعة
أسماء العزب
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، مقتل 5 مدنيين وإصابة 19 أخرين فى قصف لجبهة النصرة الإرهابية على مدينة السويداء السورية، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".

وتنتشر في ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات تنضوي تحت زعامة "جبهة النصرة"، وتعتدى بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وبزرع العبوات الناسفة على الطرق.
المزيد عن: مقتل قصف جبهة النصرة السويداء الدفاع الروسية اصابة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
2
x
14:00
1
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 2:40:10 PM