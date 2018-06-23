ماتش تونس الآن .. بث حي HD لمباراة تونس وبلجيكا في كاس العالم | يوتيوب | كورة لايف | كورة ستار

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موعد مباراة تونس وبلجيكا





مباراة تونس وبلجيكا تشاهدونها السبت في تمام الساعة 15.00 بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا





مباراة تونس وبلجيكا تشاهدونها حصريا على beIN SPORTS MAX HD1 وbeIN SPORTS MAX HD2.





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معلومات عن مشاهدة تونس وبلجيكا اليوم بلجيكا Vs تونس، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة "لم يتم الإعلان بشكل رسمي") + بي إن ماكس 1,2، الملعب : أرينا بالتيكا، المعلقين : عصام الشوالي من الملعب (بي إن ماكس 1) + رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + محمد الكواليني (بي إن 4K) .

أرقام المواجهة





هذا رابع لقاء بين منتخبي بلجيكا وتونس – فاز كل منتخب مرة واحدة وتعادلا مرة.

آخر لقاء بين منتخبي بلجيكا وتونس كان ودياً في 2014 – فاز منتخب بلجيكا 1-0 بهدف دريس ميرتنز.

هذا ثاني لقاء بين منتخبي بلجيكا وتونس في كأس العالم – تعادلا 1-1 سابقاً في مرحلة مجموعات 2002.

جميع أهداف منتخب بلجيكا الـ11 الماضية في كأس العالم سُجلت بعد انتهاء الشوط الأول.

لم يفز منتخب تونس في آخر 12 مباراة لعبها في كأس العالم (ت 4 خ 8) منذ فوزه على المكسيك في أول مباراة له في المنافسة (3-1 في 1978).

سجل منتخب تونس من تسديدته الوحيدة على المرمى حتى الآن في مونديال 2018.





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