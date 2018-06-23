أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-6-2018





وجاءت أسعار الذهب، اليوم، كالتالي:





سجل عيار 18 سعر 551 جنيهأ، في حين سجل عيار 21 سعر 643 جنيه، ويلغ عيار 24 سعر 734 جنيه، وعند مستوي 5144 جنيه كان سعر الجنيه الذهب الجنيه، بينما بلغت الأوقية 1270 دولار.





استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم السبت الموافق 23-6-2018، حيث يواصل المعدن الأصفر استقرارًا ملحوظَا خلال هذه الأيام مع تفاوتات بسيطة بين المحافظات والمناطق المختلفة.