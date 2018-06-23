"ليلة هنا وسرور" يواصل نجاحه بهذه الإيرادات

حقق فيلم "ليلة هنا وسرور" للنجم محمد إمام، أمس الجمعة، إيرادات بمبلغ مليون و248 ألفا و593 جنيها.

على صعيد أخر أستطاع الفيلم ايضا تحقيق نجاح كبير في الخليج والأردن ولبنان والمغرب وهي الدول التي يعرض بها الفيلم بالتزامن مع عرضه المصري، ولم يكتفي الفيلم بالنجاح الجماهيري فقط بل صاحبته إشادات نقدية كبيرة بالفيلم وصناعه.

الفيلم من إنتاج شركة سينرجي فيلمز، وتوزيع افلام مصر العالمية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي وبطولة كل من محمد إمام وياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن.