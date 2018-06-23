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أهم أخبار مصر اليوم السبت 23/6/2018

السبت 23/يونيو/2018 - 01:54 م
أهم أخبار مصر اليوم السبت 23/6/2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 23-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، المعدلات التنفيذية للتجهيزات النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي والذي يمتد من طريق بنها الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي بطول ٥٧ كم ورافقه خلالها اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وزير النقل: افتتاح القوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي يوليو 2018

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