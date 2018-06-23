أهم أخبار مصر اليوم السبت 23/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 23-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، المعدلات التنفيذية للتجهيزات النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي والذي يمتد من طريق بنها الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي بطول ٥٧ كم ورافقه خلالها اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.