أهم أخبار مصر اليوم السبت 23/6/2018
السبت 23/يونيو/2018 - 01:54 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 23-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، المعدلات التنفيذية للتجهيزات النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي والذي يمتد من طريق بنها الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي بطول ٥٧ كم ورافقه خلالها اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
وزير النقل: افتتاح القوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي يوليو 2018
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وزير النقل: افتتاح القوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي يوليو 2018
أول تعليق لـ"ائتلاف دعم مصر" بشأن تنازل "السويدي" عن رئاسته
البرلمان يوافق على قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم نهائيا
"المراغي" يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد عمال مصر
رئيس البرلمان: لا يجب مراقبة أداء الحكومة لعدم منحها الثقة
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