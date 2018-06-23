رئيس مجلس النواب يهدد "شرشر" بعرض تقرير "القيم" عن مخالفاته ‏

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ‏المُنعقدة اليوم السبت، النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بالمجلس، ‏من عرض تقرير لجنة القيم، بشأن التحقيق معه في بعض المخالفات في أثناء ‏مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان ‏الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، ‏والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون بشأن تنظيم ‏نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.‏



وكلف "عبد العال" لجنة القيم بالمجلس، بعرض التقارير التي انتهت إليها، ‏في جلسة المجلس غدًا.‏



ووافق المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد ‏مناقشة عامة لثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من ‏العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ‏عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه - الدقهلية، ‏أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.‏



وتتضمن أيضا علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ‏تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع ‏بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة، وسياسة الحكومة بشأن ‏تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة ‏الجيزة، وسياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وعن توفير خطوط ‏كافية من الأتوبيسات بمركز الصف - الجيزة.‏



كما تضمن سياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة ‏بتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة - محافظة الجيزة،وسياسة الحكومة ‏بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير ‏وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة - مدينة الصف – محافظة الجيزة، و‏سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.‏

