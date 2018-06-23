ريس ويذرسبون تستكمل تصوير الموسم الجديد من Big Little Lies

ظهرت كل من النجمة نيكول كيدمان والنجمة ريس ويذرسبون في موقع تصوير مسلسلها الناجح Big Little Lies ، حيث كانتا يصوران اللقطات الخارجية من الموسم الجديد.

وبدأ تصوير الموسم الثاني من المسلسل، بالرغم من الخلافات التي كانت بين النجمتين بسبب ضعف تسويق نيكول كيدمان للمسلسل على حساب أعمالها الفنية الأخرى.

وكان قد أعلن مخرج مسلسل Big Little Lies جون مارك، ان الخلافات التي ظهرت بين نجمتي المسلسل ريس ويذرسبون ونيكول كيدمان دفعته لعدم تجديد عقده لإخراج الموسم القادم من المسلسل.