ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريس ويذرسبون تستكمل تصوير الموسم الجديد من Big Little Lies

السبت 23/يونيو/2018 - 12:36 م
ريس ويذرسبون تستكمل تصوير الموسم الجديد من Big Little Lies
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
ظهرت كل من النجمة نيكول كيدمان والنجمة ريس ويذرسبون في موقع تصوير مسلسلها الناجح Big Little Lies، حيث كانتا يصوران اللقطات الخارجية من الموسم الجديد.

 

وبدأ تصوير الموسم الثاني من المسلسل، بالرغم من الخلافات التي كانت بين النجمتين بسبب ضعف تسويق نيكول كيدمان للمسلسل على حساب أعمالها الفنية الأخرى.

 

وكان قد أعلن مخرج مسلسل Big Little Lies جون مارك، ان الخلافات التي ظهرت بين نجمتي المسلسل ريس ويذرسبون ونيكول كيدمان دفعته لعدم تجديد عقده لإخراج  الموسم القادم من المسلسل.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
x
14:00
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 1:00:07 PM