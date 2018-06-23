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مدير مكتب رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن عدد ضحايا هجوم أديس أبابا

السبت 23/يونيو/2018 - 12:37 م
مدير مكتب رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن عدد ضحايا هجوم أديس أبابا
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أسماء العزب
 
أعلن مدير مكتب رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد"، اليوم السبت، بأن هجوم أديس أبابا أسفر عن سقوط 83 مصابًا على الأقل ولا قتلى، حسبما ذكرت قناة "الغد الإخبارية".

وأشار إلى أن الانفجار وقع عقب انتهاء "آبي أحمد" من خطابه أمام الجماهير التي تجمعت في مليونية بساحة "ميسكيل" الرئيسية بالعاصمة، لتأييد رئيس الوزراء.

وتوافد مئات الآلاف صباح اليوم إلى ميدان الصليب، تضامنًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي، وتأييدًا لقراراته السياسية التي اتخذها حول العديد من القضايا.
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