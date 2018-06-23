موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 341 شاحنة

يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال ثلاث سفن و هى مسرة ، امانة ، بوسيدون اكسبريس و على متنها 530 راكبا و 206 شاحنة و21 سيارة .





صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الاحمر بأن الميناء شهد بالامس مغادرة السفينتين مسرة و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 368 راكبا و 79 شاحنة و 20 سيارة .





كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 353 راكبا و 32 سيارة بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 190 راكبا و 38 سيارة .





على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 784 راكبا و تداول 56 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 234 راكبا و8 براد و8 تريلا و7 سيارة .



