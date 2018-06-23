"حفني وفتحي" يغيبات عن مران الزمالك

واصل أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك، الغياب عن معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة السادس من أكتوبر، نظرا لعدم ارتباطه بعقد مع ناديه، حيث لم تقم الإدارة بتوثيق العقد الذي وقعه اللاعب الفترة الماضية بسبب تغيير صيغة العقود.





وينتظر حفني عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك من أجل التوقيع على النسخ الجديدة من العقود، لينتظم في فترة الإعداد بشكل طبيعي.





بينما حرمت الإصابة باسم مرسي مهاجم الفريق من المشاركة في المران الصباحي، حيث يعاني اللاعب من الإصابة في وجه القدم، ولم يحضر عماد فتحي بسبب عقد قرانه في الساعات الماضية.





كما غاب المدافع إسلام جمال عن المعسكر بعد اقترابه من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



