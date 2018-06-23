وزير الاتصالات: تعيين كفاءات في المناصب الشاغرة بالوزارة خلال شهور قليلة









أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك خطة لإعادة هيكلة الوزارة والأجهزة التابعة لها، وتحديد المناصب الشاغرة، مؤكدًا أن تعيين كفاءات في الأماكن الشاغرة بالوزارة على رأس أولويته.









وقال وزير الاتصالات في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعيين رئيسًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، ولن تظل مجرد قائمين بأعمال كما كان الحال من قبل، مؤكداً على حرصه فى اختيار خبرات متميزة تستطيع تطوير العمل وهو ما يتطلب بعض الوقت ولكن ليس طويلاً، حتى تضطلع هذه القيادات بدورها فى النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ولم يحدد الوزير فترة زمنية محددة ولكنه رجح أن يتم هذا الأمر في غضون شهور قليلة.









ويذكر أن معظم المناصب القيادية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت شاغرة لفترة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات حيث يقوم بإداراتها قائمين بأعمال، دون تعيين رؤساء تنفيذيين لها، يأتى على رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشاغر منذ حوالي 3 سنوات، حيث لم يتم تعيين رئيساً له خلفاً للمهندس هشام العلايلي حيث يشغل المهندس مصطفى عبد الواحد مهام القائم بأعمال رئيس الجهاز منذ (عام 2015).

هذا بجانب خلو منصب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وهو المنصب الذي كانت تشغله أسماء حسني التي انتهت مدتها قبل (3 أشهر) لتتولى مها رشاد مهام القائم بأعمال رئيس الهيئة، وكان أخر منصب هو رئيس الهيئة القومية للبريد الذي أصبح شاغراً عقب انتهاء مدة المهندس عصام الصغير قبل شهرين وعين المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق المهندس أحمد عبد الحليم في منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة، ليصبح الثلاث جهات الرئيسية التابعة للوزارة بلا رؤساء تنفيذيين.



