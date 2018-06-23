بكين تهاجم طيارين أمريكيين بالليزر فى منطقة بحر الصين الجنوبى

ذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، أنّ الصين تورّطت بشكل متعمّد فى استفزاز طيارين من الجيش الأمريكي فى منطقة بحر الصين الجنوبى عبر مهاجمة بآشعة الليزر.

وفى أكثر من 20 مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، اعترضت مقاتلات بكين بالطائرات الأمريكية فى تلك المنطقة المتنازع عليها، حيث تزعم الصين السيادة عليها، والتى هدّدت مراراً بأنّها لن تخشى إرسال أية سفن أو طائرات أمريكية تنتهك سيادة المنطقة.

ووفقًا للصحيفة، أنّ حادث الليزر ليس الأول من نوعه، حيث اتهّمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الصين بمهاجمة طياريها بالليزر فى جيبوتى مطلع العام الجارى، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة بالعين لطيارين أمريكيين.

ووصف البنتاجون، وقتها الحادث بالخطير، وطالب بكين بالتحقيق فى الأمر الذى تكرر قبلها بأسابيع، كما حذّر من احتمالية تأثير الليزر على إلحاق أضراراً خطيرة بالطائرة.