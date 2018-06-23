توريد 117 ألف و677 طن قمح إلى الشون والصوامع بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط استمرار عملية توريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة مشيرا إلى توريد 117 ألف و677 طن قمح حتى الآن بالتنسيق بين مديريتى الزراعة والتموين بالمحافظة .





واشار الى أنه لا توجد أي معوقات تعترض عملية الاستلام من الموردين وأن عملية توريد الأقماح تسير بشكل منتظم مصدرا تعليماته لاعضاء لجنة استلام الاقماح ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.





وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض مشيرا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مشيراً إلى ان الفترة الاخيرة شهدت زيادة في كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



