"لوسي لو" تحتفل ببث الموسم الجديد من مسلسل Luke Cage

على مستوى السينما والدراما التليفزيونية، تثبت شركة marvel نجاحها يوما بعد يوم، فبعد احتفالها بطرح فيلم المنتقمون مطلع العام الجاري، تحتفل الأن ببث الموسم الجديد من مسلسل Luke Cage.

وحضر الاحتفال بالبث النجمة الصينية لوسي لو، التي تعتبر أحد ضيوف الشرف بالمسلسل الذي يجسد إحدى شخصيات marvel الخارقة.

ومن المرتقب طرح الجزء الجديد من فيلم المنتقمون مطلع العام القادم بمشاركة روبيرت داوني جونيور وكريس هيمسورث.