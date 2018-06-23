الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم وادي دجلة





اقترب مسؤولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من حسم صفقة محمد حسن لاعب وادي دجلة، تمهيدا للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات بين الزمالك ووادي دجلة بشأن الحصول على خدمات محمد حسن، بعد تألقه الموسم الماضي.





ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مرتضى منصور اليوم للتوقيع على عقود انضمامه بشكل رسمي إلى القلعة البيضاء، بعدما انهى الأبيض كل المفاوضات مع دجلة في الساعات الماضية.





الجدير بالذكر أن الزمالك حسم في الساعات الماضية صفقات عمر السعيد وعماد السيد بجانب حميد أحداد المهاجم المغربي.



