قرار جديد من "الداخلية" في واقعة وفاة متهم بقسم حدائق القبة

كشف مصدر أمني عن قرار جديد بخصوص واقعة وفاة متهم بقسم شرطة حدائق القبة على خلفية ضبطه بناءاً على قرار النيابة بضبطه وإحضاره لإتهامه في قضية سرقة منذ ثلاثة أيام.





وقال المصدر في تصريح لـ"الفجر" إن اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أصدر قرارا بإحالة الواقعة للنيابة العامة التي بدورها انتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.





كما أمر "عبدالعال" أيضاً بإحالة الواقعة للتحقيق الإداري ومراجعة كاميرات القسم للوقوف على حقيقة وسبب الوفاة.



