سفير فلسطين بالقاهرة: العشرات من جرحى مسيرة العودة يعالجون في مصر

أعلنت سفارة السلطة الفلسطينية في القاهرة، أنها تُنسق مع السلطات المصرية لتأمين وصول جرحى مسيرات العودة إلى المشافي المصرية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.



وقال دياب اللوح؛ السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن عشرات الجرحى من مصابي مسيرات العودة وصولوا إلى المشافي المصرية منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي.



وأوضح السفير الفلسطيني في تصريحات الصحفية اليوم السبت، أن التنسيق بهذا الخصوص يتم مباشرة مع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ومستشار الوزيرة للحالات والطب الحرج شريف وديع.



ونوه إلى أن الملحقية الطبية في السفارة الفلسطينية تتابع التنسيق مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية في مصر، فيما يتعلق بجرحى قطاع غزة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيون علاجهم في مصر.



وأكد أن السفارة "حريصة على خدمة الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتلبية كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم واستشفاءهم".



وعبّر عن "تقديره" لوزارة الصحة المصرية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وفتح أبواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير على الفلسطينيين.





