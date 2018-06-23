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قرقاش يطالب بضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة دون شروط

السبت 23/يونيو/2018 - 12:07 م
قرقاش يطالب بضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة دون شروط
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أسماء العزب
 
ـأكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، على ضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة اليمنية بدون قيد أو شرط.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "التحالف العربي يقوم بإدارة عملياته في الحديدة بمسؤولية ومع ضبط النفس. ميليشيا الحوثي تعتبر العمليات الإنسانية والمدنيين رهائن لديها. يجب على الحوثيين الانسحاب من دون قيد أو شرط، من الميناء والمدينة".

وأضاف "قرقاش"، أن في هذه المرحلة، من الضروري أن تبذل جميع الجهود الدبلوماسية والضغوط لانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة. لا يجب السماح للعصابات المسلحة باحتجاز السكان المدنيين رهائن.

وأشار "قرقاش"، إلى أن التقارير الخطيرة عن القناصة الحوثيين والأسلحة التي توضع في أحياء الحديدة هي دعائم إضافية لمطالب تحقيق انسحاب غير مشروط من المدينة. لا يجب استخدام المدنيين دروعًا بشرية.

وكتب في تغريدة آخرى: "سوف يحقق التحالف العربي هدفه المتمثل بتحرير مدينة الحديدة، المدينة والميناء. ومع ذلك، سندعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق انسحاب سلمي غير مشروط لعصابات الحوثي. تقع المسؤولية على الحوثي بالانسحاب والتوقف عن تهديد شعب الحديدة".
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