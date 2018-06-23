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موعد تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين بـ"القاهرة الجديدة"

السبت 23/يونيو/2018 - 11:57 ص
موعد تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين بـالقاهرة الجديدة
أرشيفية
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أحمد الشيخ
 
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين بمناطق (C1 – C2 – C3 – C4 – C5)، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 1/7/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 16/5/2019، موضحاً أن على الحاجزين مراجعة الموقع الإليكترونى للجهاز (Email: [email protected]) لمعرفة ميعاد استلام كل قطعة أرض مقبرة.

وقال المهندس عادل النجار: "سيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C1) من يوم الأحد الموافق 1/7/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 13/9/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C2) من يوم الأحد الموافق 16/9/2018، وحتى يوم الأحد الموافق 25/11/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C3) من يوم الإثنين الموافق 26/11/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 14/2/2019، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C4) من يوم الأحد الموافق 17/2/2019، وحتى يوم الأحد الموافق 17/3/2019، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C5) من يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 16/5/2019".


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