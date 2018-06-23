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عاصي الحلاني يزف خبرا سارا لأهل لبنان

السبت 23/يونيو/2018 - 11:56 ص
عاصي الحلاني يزف خبرا سارا لأهل لبنان
عاصي الحلاني
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الفجر الفني
 
شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور ومحبيه بالقائمة الرسمية للدول التي يجب زيارتها خلال موسم صيف هذا العام والصادرة عن صحيفة National Geographic العالمية.

وأشار عاصي الحلاني إلى ورود بلد الأرز لبنان ضمن قائمة الصحيفة الشهيرة وبتعليقه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كتب: "لبنان ضمن لائحة الدول التي يجب زيارتها في صيف عام ٢٠١٨ من قبل صحيفة NationalGeographic العالمية …. ليش في احلى من لبنان و صيف لبنان".
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