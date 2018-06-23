جمال مُحسن: تعاون أبناء الحديدة وراء تقدم القوات الشرعية في اليمن

قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير "اليمن العربي"، إن تقدم الشرعية لم يكن يحدث لولا تعاون أبناء الحديدة وأبناء العمالقة.

وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، أنه على الرغم من وجود منشأت مدنية لم يحدث أى أضرار لحرص التحالف على تسليم ميناء الحديدة دون أى خسائر للمدنيين.

وأشار بأن تسليم ميناء الحديدة سيكون له مردود جيد في توصيل المساعدات الإنسانية لليمنيين، موضحاً بأن هناك ممرات آمنة لعملة نزوح المدنيين.