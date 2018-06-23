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سعر الدولار الآن في الشركة العربية المصرفية الدولية SAIB

السبت 23/يونيو/2018 - 11:53 ص
سعر الدولار الآن في الشركة العربية المصرفية الدولية SAIB
دولار- أرشيفية
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الشركة المصرفية، خلال تعاملات اليوم السبت  23-6-2018، مسجلاً 17.86 جنيها للشراء، 17.96 جنيها.


وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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