اتحاد الكرة يعاقب سعد سمير





استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على توقيع غرامة مالية على سعد سمير لاعب منتخب مصر، بعد الحركة المشينة له فى مران المنتخب استعدادا للسعودية.

تسبب سعد سمير في أزمة داخل معسكر المنتخب الوطني في روسيا، بسبب واقعة الحركة المشينة لزميله محمود عبدالمنعم كهربا خلال مران المنتخب استعدادا لمواجهة السعودية.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السعودي، في اللقاء المقرر له الإثنين المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الاولى بالمونديال.



