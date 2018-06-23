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أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 23-6-2018

السبت 23/يونيو/2018 - 10:50 ص
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 23-6-2018
أرشيفية
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه، في بداية تعاملات البنوك اليوم السبت 23-6-2018، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي وبنك مصر، سجل  سعر الريال السعودي 4.74 جنيه للشراء و 4.76 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 58.70 جنيهًا للشراء، و 59.07 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المحلية نحو 4.84 جنيه للشراء، 4.86 جنيه للبيع.


وأما عن العملات الأجنبية أمام الجنيه، فقد سجل سعر اليورو نحو 20.47 جنيه للشراء، و 20.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 23.29 جنيه للشراء، و 23.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.80 جنيه للشراء ، و 18.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الـ100 ين الياباني نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.


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