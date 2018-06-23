كل ما تريد معرفته عن "اكتئاب الدورة الشهرية".. وكيفية التخلص منه



– يطلق عليه أيضا اضطراب انزعاج ما قبل الحيض أو متلازمة ما قبل الدورة الشهرية



– أن تكون المرأة حادة الطباع ومتوترة في الفترة ما قبل الدورة الشهرية



– تحدث أعراض اكتئاب الدورة الشهرية قبل نزول الدورة الشهرية بحوالي خمسة إلى إحدى عشر يوما.



– تتوقف أعراض اكتئاب الدورة الشهرية بعد نزول الدورة أو عند بدأها



– الاضطرابات العاطفية



– القلق



– عدم الرغبة في القيام بعمل المهام اليومية أو التعامل مع الآخرين



_ الشعور بالحزن واليأس وعدم القدرة على السيطرة على الأمور.



– الرغبة الشديدة في تناول الطعام وفي بعض الحالات ينعكس الأمر حيث تفقد المرأة رغبتها في تناول الطعام.



– الإصابة بنوبات شديدة من البكاء والغضب والذعر



– الصداع والشعور بآلام في الثدي والانتفاخ.



– الاصابة بعدم القدرة على التركيز



– مشاكل في القدرة على النوم والشعور بالأرق.



عوامل زيادة اضطراب الدورة الشهرية:

– الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.



– زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة.



– تعاطي الكحوليات أو المخدرات.



– وجود تاريخ مرضي بهذه الأعراض لدى الأم





كيفية علاج واكتشاف اكتئاب الدورة الشهرية:



– لا يمكن اكتشاف أو فحص اكتئاب الدورة الشهرية ولكن يمكن عمل فحص لمنطقة الحوض واختبارات للغدة الدرقية وعمل تقييمات نفسية بهدف استبعاد أي أمراض أخرى، كما يمكن أخذ التاريخ الطبي الكامل.



– يمكن أخذ بعض الملاحظات والمذكرات عن الأعراض الأكثر إزعاجا في هذه الفترة والأوقات التي يمكن أن تحدث فيها هذه الأعراض.



– استشارة الطبيب وعرض الأعراض والملاحظات التي تم تسجيلها عليه.



كيفية علاج اكتئاب الدورة الشهرية:

– تناول الطعام الصحي الذي يتكون من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة.



– تقليل الملح والسكر في الطعام.



– منع تناول الكحوليات أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي لأنها تزيد من الشعور بالتوتر والقلق



– الاستمرار على مواظبة التمارين الرياضية الخفيف مثل تمارين اليوجا وتمارين الاسترخاء في أيام الدورة الشهرية، واتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن التدخين.



– عند الإصابة بنوبات للأرق أو مشاكل في النوم يمكن تغيير عادات النوم.



– تسجيل الملاحظات والمذكرات حول أشد الأعراض وأكثرها خطورة ومدة حدوثها.



– تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم مثل البيض والحليب والزبادي والجبن القليل الدسم بالإضافة إلى تناول المكسرات.



–تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف.



– تجنب تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة والمقرمشات المملحة والبطاطس.



– المواظبة على شرب من ٨-١٠ أكواب من الماء يوميا، وذلك لأن الماء يساعد على تقليل نسب السموم في الجسم وانعاشه والتخفيف من شدة التوتر والاكتئاب.



– الإكثار من تناول الشوفان والبيض والسبانخ والكاجو والبرتقال والدجاج والموز والفشار وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح والمعادن التي يحتاج إليها الجسم، كما أنها تساعد على إفراز هرمون السيروتونين الذي يعمل على منح الجسم الشعور بالسعادة والتقليل من مشاعر التوتر والاكتئاب



– الحرص على تناول المكملات الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين ب٦ وفيتامين د الذي يساعد على امتصاص الماغنسيوم والكالسيوم الذي تساعد على علاج الاكتئاب.



– يساعد فيتامين ه‍ والزنك على تحسين الحالة المزاجية وتقليل حدة الاكتئاب.



– يمكن الاستعانة باستشاري نفسي أو أحد الأهل والأصدقاء في حالة زيادة أعراض اكتئاب الدورة الشهرية.



تعاني الكثير من النساء مع اقتراب الدورة الشهرية من العديد من الآلام الجسدية والنفسية مثل الشعور بالاكتئاب، وكثرة النوم والشعور بالكسل، وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين وكثرة البكاء.أعراض إكتئاب الدورة الشهرية: