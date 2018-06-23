بث مباشر مباراة تونس بلجيكا يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا لايف | كورة ستار | لايف ماتش | بدون تقطيع

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معلومات عن مشاهدة تونس وبلجيكا اليوم بلجيكا Vs تونس، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة "لم يتم الإعلان بشكل رسمي") + بي إن ماكس 1,2، الملعب : أرينا بالتيكا، المعلقين : عصام الشوالي من الملعب (بي إن ماكس 1) + رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + محمد الكواليني (بي إن 4K) .





أي قنوات تبث اللقاء؟





تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.





موعد مباراة تونس بلجيكا اليوم؟





3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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