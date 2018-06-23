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اللقطات الأولى بانفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا

السبت 23/يونيو/2018 - 10:44 ص
اللقطات الأولى بانفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا
انفجار أديس أبابا
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أسماء العزب
 

نشرت وسائل إعلام إثيوبية، مجموعة صور ترصد اللقطات الأولى للانفجار الذى استهدف مسيرة مؤيدة لرئيس الوزراء الإثيوبى الجديد آبى أحمد، فى العاصمة أديس أبابا اليوم السبت.

 

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، مقتل وإصابة عدة أشخاص، في الانفجار الذي استهدف مؤيديه، بالعاصمة أديس أبابا.

 

 ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد شهود العيان "أن شخص حاول إلقاء قنبلة يدوية على المنصة، حيث كان يقف رئيس الوزراء الجديد".

اللقطات الأولى بانفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا
اللقطات الأولى بانفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا
اللقطات الأولى بانفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا
اللقطات الأولى بانفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا
اللقطات الأولى بانفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا
المزيد عن: مقتل عدة أشخاص مسيرة مؤيدة انفجار أديس ابابا اللقطات الأولى الانفجار الذي استهدف مؤيديه آبي أحمد علي
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