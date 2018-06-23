طريقة تحضير تورتة باناشيه بالجوز

المقادير:







طريقة التحضير:



تحضير الحشوة: تخفق الزبدة مع السكر للحصول على مزيج قشدي. يضاف البيض، بمعدل بيضة واحدة كل مرة. يضاف الدقيق والقرفة والفانيلا والجوز وجوزة الطيب. يصب هذا المزيج فوق عجينة التورتة.



تحضير العجينة: يوضع الدقيق والزبدة والسكر والبيض في خلاطة الطعام لتحضير عجينة طرية. ترق العجينة على قطعة نايلون أو فوطة مطبخ مكسوة بالدقيق حتى تصبح بحجم قالب التورتة. تنقل العجينة إلى قالب التورتة.



تحضير الحشوة: تبسط الحشوة فوق الفطيرة وتدخل إلى فرن حرارته 325 درجة فهرنهايت إلى أن يصبح سطح الفطيرة قاسيًا والحشوة مخبوزة. يفترض أن تراوح مدة الخبز بين 40 و45 دقيقة. تخرج التورتة من الفرن وتترك حتى تبرد ثم يرش فوقها السكر الناعم وتقدم.



كوب ونصف الكوب من الدقيق125 غ من الزبدة في حرارة الغرفةنصف كوب من السكر الناعمبيضة واحدةالحشوة3 بيضاتثلاثة أرباع الكوب من السكر150 غ من الجوز المفروم150 غ من الزبدة في حرارة الغرفةملعقة صغيرة ونصف الملعقة من القرفة3 ملاعق طعام من الدقيقفانيلا ورشة من جوزة الطيب