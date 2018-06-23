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طريقة تحضير تورتة باناشيه بالجوز

السبت 23/يونيو/2018 - 10:38 ص
طريقة تحضير تورتة باناشيه بالجوز
تورتة باناشيه بالجوز - أرشيفية
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المقادير:

كوب ونصف الكوب من الدقيق

125 غ من الزبدة في حرارة الغرفة

نصف كوب من السكر الناعم

بيضة واحدة

الحشوة

3 بيضات

ثلاثة أرباع الكوب من السكر

150 غ من الجوز المفروم

150 غ من الزبدة في حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من القرفة

3 ملاعق طعام من الدقيق

فانيلا ورشة من جوزة الطيب


طريقة التحضير:

تحضير الحشوة: تخفق الزبدة مع السكر للحصول على مزيج قشدي. يضاف البيض، بمعدل بيضة واحدة كل مرة. يضاف الدقيق والقرفة والفانيلا والجوز وجوزة الطيب. يصب هذا المزيج فوق عجينة التورتة.

تحضير العجينة: يوضع الدقيق والزبدة والسكر والبيض في خلاطة الطعام لتحضير عجينة طرية. ترق العجينة على قطعة نايلون أو فوطة مطبخ مكسوة بالدقيق حتى تصبح بحجم قالب التورتة. تنقل العجينة إلى قالب التورتة.

تحضير الحشوة: تبسط الحشوة فوق الفطيرة وتدخل إلى فرن حرارته 325 درجة فهرنهايت إلى أن يصبح سطح الفطيرة قاسيًا والحشوة مخبوزة. يفترض أن تراوح مدة الخبز بين 40 و45 دقيقة. تخرج التورتة من الفرن وتترك حتى تبرد ثم يرش فوقها السكر الناعم وتقدم.
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