الطالع الفلكي السّبت 23/6/2018..نَهْج جَدِيد!

**القمر فى الرّبع الثانى ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





*اليوم 15 بَؤونَة قبطى، 22 حُزيْرَان رُومى، 8 شوّال،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -أبوك مات مرتاح؟ (آخر راحة) -مش حرام هُوّا يموت مرتاح وإنتا تعيش مش مرتاح؟ (ليلى علوى من فيلو خرج ولم يعد-1984)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الشّمس فى السّرطان تسدّس أورانُوس فى الثّور-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)





الشّمس فى برج السّرطان تقوم بتسديس أورانُوس فى بُرج الثّور،التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لاغير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثّامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، ماذا يعنى هذا؟





الشمس/الأنا/نحن قد نتمكّن من التعبير عن أنفسنا وإثبات ذواتنا من خلال أسلوب غير تقليدى/أورانوس ، لحسن الحظ أننا لن نلجأ لأسلوب خالف تُعرف أو إرتداء ملابس منفّرة أو عارية مُخالفة لتقاليد المجتمع للتمتع بحالة إثبات الذّات لكن من خلال عثورنا على حلول خارج الصندوق/غير مألوفة للمجتمع وخصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا الفائقة ، هذا (قد) يعنى عثورك على تطبيق برمجيات مفيد لتوفير الوقت والجهد فى مكان عملك ، تمكّنك من إصلاح غرض بحل بسيط مامون لكنه مُبتكر ، هذا الإتصال الفلكى مفيد إن كنت تعمل بمجال الأبحاث العملية والمختبرات التى تستلزم وقتاً طويلاً للعثورعلى لقاح مناعى أو حلول لتوليد الطاقة أو توفيرها أو توفير المياه، مفيد من جهة أخرى إن كنت ضحيّة لصديق منافق أو حبيبة مُزيّفة لتبدأ فى التفكير بأسلوب لم تألفه بشكل جديد لتتمكن من إكتشاف نفاق الصديق أو زيف الحبيبة كنموذج يحيى الفخرانى ومديحة كامل بفيلم عشرة على عشرة ، أو التخلى عن نهج او أسلوب حياة إعتمدته لنفسك منذ سنوات طويلة لتتجه لأسلوب جديد لكنه مُفيد كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم خرج ولم يعد ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: رُبّما قمت بدور الطيب الذى يرغب بإسعاد الجميع دون الإلتفات لنفسك، لكن بالتوازى ركّز على نشاط نافع لنفسك وأسرتك لأنّ فاقد الشبئ لايُعطيه.





برج الثور: لست بؤرة الكون ولاداعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صغر دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الجوزاء: لاتقد سيارتك أوتنغمس فى مهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن قد نلت كفايتك من النوم ، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجل مايُمكنك تأجيله.

برج السّرطان: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعترف بارتكابها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الأسد: الإنغماس بالتفاصيل الصغيرة قد يجعلك تفقد القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل، قم بالنظرمن جديد من زاوية مختلفة للمشكلة.





برج العذراء: دافع عن حقوقك خلال جلسة عائليّة لكن دون داعٍ للصوت المرتفع أو الغلط فى كرامة الآخرين، لكلٍ وجهة نظر فاسمع أولاً ثم فكر قبل أن ترّد.





برج الميزان: خفّض من سقف توقعاتك بخصوص الآخرين فقد لا يكونون عند حسن ظنّك، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك.

برج العقرب: نشاط وحيويّة وزَخَم مرتفع من الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً.





برج القوس: إن كنت فى حالة خصام مع أحد أفراد أسرتك فحاول إنهاء الخصومة اليوم قبل الغد ،الخصومة تجلب الكآبة والشعور بالإحباط.

برج الجدى: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت متزوجاً.





برج الدّلو: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفرالوقت والجهد.



