وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء كيسمايو لإغاثة الشعب الصومالي

تنفيذًا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وصلت مؤخراً إلى ميناء كيسمايو في ولاية جوبالاند الصومالية باخرة إغاثة إماراتية مرسلة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية محملة بـ 824 طناً من المواد الغذائية الاساسية لتوزيعها على الشعب الصومالي.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن هذه المساعدات الانسانية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وسيتم توزيعها على الشعب الصومالي في ولاية جوبالاند وكيسمايو والمناطق التابعة لها.

توزيع المساعدات

وأوضح المصدر أن فريقاً من المؤسسة سيشرف على توزيع المساعدات على المستحقين في المناطق المستهدفة والتي تعاني من الجفاف وأوضاعاً إنسانية صعبة وتهدف الى التخفيف عن الشعب الصومالي وتجاوز الصعوبات المعيشية التي نتجت عن الجفاف الذي ألحق الضرر بالمزارع والمواشي.

وأشاد عدد من المسؤولين وأبناء الشعب الصومالي بمساعدات الامارات الانسانية، مؤكدين أن شعب الصومال لن ينسى للإمارات وقفاتها الانسانية الى جانبه وتوفيرها احتياجاته الأساسية والتخفيف عنهم جراء الجفاف الذي قضى على جزء كبير من ثروتهم الحيوانية وأصاب العديد من المحاصيل بالتلف.

وقالوا: "دولة الإمارات كانت السباقة دائما في عمل الخير ومساعدة الصومال وشعبه، داعين الله العلي القدير أن يحفظ الامارات وقيادتها الحكيمة، كما ثمنوا الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تجاه الشعب الصومالي حيث تبادر دائما الى تقديم العون والمساعدة الى جميع دول العالم".