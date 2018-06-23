رئيس الوزراء يصل إلى منطقة التريض بالهرم لتفقد أعمال تطويرها

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إلى منطقة التريض بالأهرامات؛ لتفقد أعمال التطوير به، وذلك بحضور وزير الأثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، وعدد من المسئولين عن تنفيذ المشروع.





وأكد "العناني" أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عرض خطة الآثار، في الـ4 سنوات المقبلة، وهو ما تم بأول اجتماع للحكومة، بعد التشكيل في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالآثار.





وأضاف في تصريحات له، أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص؛ لإدارة خدمات هضبة الهرم؛ وأن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الخدمات بالمشروع ككل، والذي قرب على انتهاء الجوانب الهندسية له للتفرع لتطوير كافة الخدمات بالمشروع.



