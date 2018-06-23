ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الوزراء يصل إلى منطقة التريض بالهرم لتفقد أعمال تطويرها

السبت 23/يونيو/2018 - 10:28 ص
رئيس الوزراء يصل إلى منطقة التريض بالهرم لتفقد أعمال تطويرها
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
طباعة
يحيى حلمي
 
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إلى منطقة التريض بالأهرامات؛ لتفقد أعمال التطوير به، وذلك بحضور وزير الأثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، وعدد من المسئولين عن تنفيذ المشروع.

وأكد "العناني" أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عرض خطة الآثار، في الـ4 سنوات المقبلة، وهو ما تم بأول اجتماع للحكومة، بعد التشكيل في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالآثار. 

وأضاف في تصريحات له، أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص؛ لإدارة خدمات هضبة الهرم؛ وأن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الخدمات بالمشروع ككل، والذي قرب على انتهاء الجوانب الهندسية له للتفرع لتطوير كافة الخدمات بالمشروع. 

ولفت إلى أن المشروع بعد هدية مصر للعالم لما يتضمنه المشروع من نقل للآثار المختلفة، فضلا عن طريق كباش، وسيتم فتح المعبد اليهودي بالإسكندرية والبارون، في الإسكندرية، بالإضافة إلى متحف سوهاج، وأغلبهم تم الانتهاء منهم وفي انتظار توجيهات القيادة السياسية. 
المزيد عن: وزير الأثار وزارة الأثار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتحف المصري الكبير المتحف الكبير الأثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
x
14:00
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 11:10:03 AM