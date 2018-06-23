شاروخان يتعاون مع أميتاب باتشان في فيلم سينمائي جديد





كشفت تقارير هندية أن النجم ​شاروخان​ سيتعامل مع النجم ​أميتاب باتشان​ بعد عشر سنوات عن غياب التعامل، ولكن هذه المرة كمنتج مشارك في فيلم الجريمة والإثارة Badla.





واشارت صحيفة filmibeat الى أنه من المتوقع أن يشارك شاروخان في إنتاج الفيلم الجديد من خلال شركته Red Chillies Entertainment بالتعاون مع Sunir Kheterpal وAkshai Puri وAzure Entertainment.





فيلم Badla من إخراج سوجوي جوش، ومن بطولة أميتاب باتشان، الى جانب الممثلة تابسي بانو وهو نسخة جديدة للفيلم الإسباني 2016 Contratiempo المعروف أيضاً بإسم The Invisible Guest.