ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاروخان يتعاون مع أميتاب باتشان في فيلم سينمائي جديد

السبت 23/يونيو/2018 - 10:23 ص
شاروخان يتعاون مع أميتاب باتشان في فيلم سينمائي جديد
شاروخان واميتاب باتشان
طباعة
وكالات
 

كشفت تقارير هندية أن النجم ​شاروخان​ سيتعامل مع النجم ​أميتاب باتشان​ بعد عشر سنوات عن غياب التعامل، ولكن هذه المرة كمنتج مشارك في فيلم الجريمة والإثارة Badla.

واشارت صحيفة filmibeat الى أنه من المتوقع أن يشارك شاروخان في إنتاج الفيلم الجديد من خلال شركته Red Chillies Entertainment بالتعاون مع Sunir Kheterpal وAkshai Puri وAzure Entertainment.

فيلم Badla من إخراج سوجوي جوش، ومن بطولة أميتاب باتشان، الى جانب الممثلة تابسي بانو وهو نسخة جديدة للفيلم الإسباني 2016 Contratiempo المعروف أيضاً بإسم The Invisible Guest.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
x
14:00
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 11:10:03 AM