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راغب علامة يشعل حفل زفاف ابنة شقيقه (فيديو)

السبت 23/يونيو/2018 - 10:19 ص
راغب علامة يشعل حفل زفاف ابنة شقيقه (فيديو)
راغب علامة
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الفجر الفني
 
تألق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ بحفل زفاف إبنة شقيقه "كارين علامة" والذي أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى ببيروت.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لغناء علامة للعروسين في الحفل حيث قدم أكثر من أغنية منهم أغنيته الجديدة "اللي باعنا خسر دلعنا" وسط أجواء من الفرح والسعادة.

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