راغب علامة يشعل حفل زفاف ابنة شقيقه (فيديو)
السبت 23/يونيو/2018 - 10:19 ص
الفجر الفني
تألق الفنان اللبناني راغب علامة بحفل زفاف إبنة شقيقه "كارين علامة" والذي أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى ببيروت.
وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لغناء علامة للعروسين في الحفل حيث قدم أكثر من أغنية منهم أغنيته الجديدة "اللي باعنا خسر دلعنا" وسط أجواء من الفرح والسعادة.
السوبرستار #راغب_علامة يشارك بإحياء حفل زفاف ابنة شقيقه "كارين علامة" على السيد "كريم عراجي" نجل الدكتور عاصم عراجي في فندق #شتورا_بارك_أوتيل بحضور حشد كبير من الشخصيات و الوجوه الإجتماعية والأهل الأصدقاء، ويقدم أغنيته الجديدة "اللي باعنا"— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) ٢٢ يونيو ٢٠١٨
ألف مبروك للعروسين!@raghebalama @BSP_ME pic.twitter.com/VI8v6E8TOK