مدير أمن المنيا يشدد على أهمية مراعاة قواعد حمل واستخدام السلاح

أكد اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، على الضباط وأفراد الأمن على أهمية مراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة الذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة للمواطنين.



جاء ذلك خلال ختام الدورة التثقيفية رقم 69 لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية.



وعقد "عبد المنصف"، لقاء عاما مع المتدربين محوره الرسالة السامية لجهاز الشرطة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون وحسن معاملة المواطنين وتركزت أهم محاوره على التحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إليه والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية.