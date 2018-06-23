سفيتولينا تودع بطولة برمنجهام

ودعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، منافسات بطولة برمنجهام للتنس، المقامة على الملاعب العشبية، بخسارتها أمام الرومانية ميهايلا بوزارسينيسكو.





بينما واصلت التشيكية بترا كفيتوفا مشوار دفاعها عن اللقب، بتغلبها على الألمانية يوليا جورجس.





وخسرت سفيتولينا، المرشحة الثانية للقب، أمام بوزارسينيسكو بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و6-3، لتضرب موعدا في نصف النهائي مع كفيتوفا، المرشحة الرابعة للقب، التي تغلبت على جورجيس 6-1 و6-4.





بينما ستجمع مباراة نصف النهائي الأخرى، التشيكية باربورا ستريكوفا التي تقدمت لهذا الدور بانسحاب منافستها الأوكرانية ليسيا تسورينكو، والسلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا التي تفوقت على السلوفينية داليلا ياكوبوفيتش.



