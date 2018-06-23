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اليوم.. 6500 طالب يؤدون امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

السبت 23/يونيو/2018 - 10:21 ص
اليوم.. 6500 طالب يؤدون امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا
طلاب
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احمد الخميسى
 
يؤدي اليوم السبت، 6500 دارس ودراسة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017-2018 بنظام التعليم المفتوح بجامعة المنيا، والذي يعمل بنظامي التعليم الإلكتروني المدمج، بالنظام القديم، والتي تبدأ أعمالها اعتبارًا من السبت 23 من يونيو الجاري، وتستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وانتهت جامعة المنيا، من تجهيز اللجان والتشديد على المراقبين والملاحظين على العملية الامتحانية بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وعدم السماح لأي طالب دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش وذلك حرصًا من الجامعة على منع الغش وذلك بمنع مسبباته والحفاظ على سلامة سير العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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