ديوكوفيتش يتحدث عن موعد اعتزاله للتنس

حقق نوفاك ديوكوفيتش فوزه رقم 800 في مسيرته، ليصعد للدور قبل النهائي في بطولة كوينز للتنس.





وتراجعت مسيرة ديوكوفيتش (31 عاما) منذ حصوله على لقب فرنسا المفتوحة في 2016 ليكمل الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى كما تعرض لإصابة في المرفق أبعدته عن الملاعب لمدة 18 شهرا.





لكنه عاد للتألق على الملاعب العشبية وفاز على الفرنسي أدريان مانارينو 7-5 و6-1، ليتأهل للدور قبل النهائي في مواجهة لاعب فرنسي آخر هو جيريمي شاردي المتألق.





وردا على سؤال عما إذا كان سيظل يلعب حتى يبلغ 40 عاما قال ديوكوفيتش الحائز على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للصحفيين "50 أو60 أو70 لا أريد أن أضع حدودا لنفسي أو أتقيد بأي أرقام"





وأضاف: "سأظل ألعب ما دمت أشعر برغبتي في اللعب. وأتمنى أن أظل في الملاعب لفترة طويلة لأنني بالفعل أشعر بالمتعة حين ألعب التنس".





وبهذا يكون ديوكوفيتش هو اللاعب العاشر الذي يحقق الانتصار رقم 800 في مسيرته الاحترافية، ورغم ابتعاده عن الرقم المسجل باسم الأمريكي جيمي كونورز وهو 1265 ناهيك عن رقم روجر فيدرر القابل للزيادة وهو 1156 انتصارا فان دويكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا لا يمكن استبعاده من قائمة اللاعبين القادرين على تحقيق إنجازات.





ورغم أنه لم يحرز أي لقب منذ عام قدم ديوكوفيتش أداء قويا في روما هذا العام ومن بعدها بلغ دور الثمانية في فرنسا المفتوحة إضافة إلى أدائه المتميز على الملاعب العشبية، وهو ما يمكن أن يمثل له فرصة سانحة في ويمبلدون التي ستنطلق الشهر المقبل.





وتابع "كلما زاد عدد المباريات التي تنتصر فيها كلما ازداد شعورك بالتحسن وهذا أمر منطقي"





وأتم "أنا متحمس للغاية لأنني نجحت في تحقيق الفوز في مواجهة لاعبين جيدين. المسألة الآن تتعلق بالحفاظ على هذا المستوى".



