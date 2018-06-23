طالبة "صفر الثانوية" بالمنيا تحصل على امتياز بكلية الصيدلة

حصلت الطالبة مريم ملاك زكريا تادروس، المقيمة داخل قرية صفط الشرقية في محافظة المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ"طالبة صفر المنيا" في الثانوية العامة، على تقدير امتياز في الفرقة الثانية بكلية الصيدلة، بإحدى الجامعات الخاصة.



وكانت الطالبة، قد حصلت على مجموع صفر% في امتحانات الثانوية العامة 2015، وأكدت في محضر شرطة حررته داخل محافظة أسيوط، أن أوراق إجابتها الموجودة بالكنترول لا تمت لها بصلة، ثم أدت امتحانات الثانوية العامة في العام التالي داخل إدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بنظام "المنازل"، وحصلت على مجموع 94.02%، شعبة علمي علوم وتمكنت من الالتحاق بكلية الصيدلة.