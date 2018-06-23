رئيس الوزراء يستمع لشرح من "العناني" حول تطوير هضبة الأهرام

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح مفصل، من وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، حول تطوير هضبة الأهرام.





وقال "العناني" إنه سيتم الانتهاء هندسيا من عمليات تطوير هضبة الأهرامات الشهر المقبل.



