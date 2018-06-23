رئيس الوزراء يستمع لشرح من "العناني" حول تطوير هضبة الأهرام
السبت 23/يونيو/2018 - 10:17 ص
يحيى حلمي
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح مفصل، من وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، حول تطوير هضبة الأهرام.
وقال "العناني" إنه سيتم الانتهاء هندسيا من عمليات تطوير هضبة الأهرامات الشهر المقبل.
وأضاف أن المتحف المصرى الكبير هو هدية مصر للعالم أجمع، ويتم حاليا تركيب الواجهة وخلال أسبوعين ستصل من ألمانيا الفتارين الخاصة بالمتحف وسيتم الافتتاح للمرحلة الأولي في بداية 2019.
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