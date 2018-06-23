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رئيس الوزراء يبدأ أول جولة تفقدية له بالمتحف المصري الكبير

السبت 23/يونيو/2018 - 10:17 ص
رئيس الوزراء يبدأ أول جولة تفقدية له بالمتحف المصري الكبير
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، إلى هضبة الأهرام؛ لتفقد أعمال التطوير به، بحضور وزير الآثار وعدد من المسئولين عن تنفيذ المشروع.

مشروع المتحف المصري الكبير، يعد الحدث الأبرز في عالم الآثار خلال القرن الحادي والعشرين، فهو أكبر مشروع حضاري وثقافي وعالمي يتم تنفيذه في الوقت الراهن، وتم تصميمه ليكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاقى حضارة 500 عام مع الحضارة الحديثة.

 ويبلغ إجمالي مساحته نحو 491 ألف متر مربع ويغطى المبنى نحو 168 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها للعالم لأول مرة ويستوعب 15 ألف زائر يوميا.

وتضع الدولة هذا المتحف علي خريطتها الاستثمارية، حيث يوجد به 28 محلًا تجاريًا تتراوح المساحات فيه ما بين 124 مترًا مربعًا إلى 570 مترًا مربعًا، ويتضمن ممرًا للتسوق، وساحة للأكشاك لعرض الهدايا التذكارية والوجبات السريعة والمشروبات، وفندقًا مميزًا يشمل 30 غرفة ومطعمًا وناديًا صحيًا، ويطل على مكان مميز لضمان الراحة والرفاهية للنزلاء.
المزيد عن: وزير الأثار رئيس الوزراء المتحف المصري الكبير المتحف الكبير الأثار
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