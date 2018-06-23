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عاصي الحلاني يحتفل بتخرج نجله

السبت 23/يونيو/2018 - 09:11 ص
عاصي الحلاني يحتفل بتخرج نجله
عاصي الحلاني
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الفجر الفني
 
احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني، بتخرج ابنه "الوليد" بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بعيد الأب، وقد حرص فارس الأغنية اللبنانية على مشاركة محبيه بفرحته بنجله، حيث نشر صوراً للـ"الوليد"، من أجواء حفل التخرج.

الحلاني هنأ ابنه بكلمات مؤثرة اعرب فيها عن سعادته بتخرج نجله، كتب فيها: "اليوم بذكرى عيد الأب كبرت وشفتك احلى شب نلت شهادة وتخرجت وايد بايد نكفي الدرب ألف مبروك يا فرحة عمري".

و تلقى النجم اللبناني تهاني الفانز متمنيين لنجل الفنان اللبناني مزيد من النجاح والتوفيق.


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