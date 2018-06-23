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أردوغان يعلن اسمي السياسيين الأكثر حنكة في العالم

السبت 23/يونيو/2018 - 09:03 ص
أردوغان يعلن اسمي السياسيين الأكثر حنكة في العالم
بوتين وأردوغان
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وكالات
 

تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجرتها معه محطة TRT التلفزيونية إلى حنكة السياسيين.

 

وكشف الرئيس التركي أنه يعتبر نفسه من السياسيين الأكثر حنكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الرئيس التركي قال، في إشارة إلى السياسيين الذين يظهرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اثنين منهما يتقدمان على غيرهما في الحنكة هما "أنا وبوتين".

 

وأوضح أردوغان أن مدة عمل كل منهما كرئيس دولة ورئيس حكومة تتراوح بين 15 و16 عاما.

 

ولفت أردوغان إلى أن علاقات جيدة تربط تركيا وروسيا وزعيميهما.

 

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