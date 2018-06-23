واشنطن بصدد ترحيل المهاجرين إلى قواعدها المهجورة في الجزر

تبحث قيادة القوات البحرية الأمريكية نصب المخيمات في قواعد جوية سابقة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين المتوقع توافدهم في الأشهر المقبلة.

وجاء في وثيقة داخلية نشرتها مجلة "تايم"، أن البحرية الأميركية قد تلبي طلب الرئيس دونالد ترامب، بوضع السفن التي يمكن استخدامها لإيواء المهاجرين، تحت تصرف السلطات وقد تقوم بتشييد منشآت جديدة ومخيمات "مؤقتة وبسيطة" في مدارج الهبوط في القواعد المهجورة ونشر حوالي 25 ألف لاجئ في قواعد لم تعد تستخدم قرب موبايل في ولاية ألاباما.

وتقترح الوثيقة أيضا إنشاء مخيم لاستيعاب 47 ألف شخص، قرب سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، ونشر 47 ألفا آخرين في كامب ميدلتون أكبر قاعدة لمشاة البحرية الأميركية في أريزونا.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية الإدلاء بأي تعليق على هذه الوثيقة التي لم يتم إقرارها بعد.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون جيمي ديفيس إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، لم تقدم بعد أي طلب رسمي إلى وزارة الدفاع لإيواء المهاجرين.

وقال، إن "البنتاغون يدرس القواعد العسكرية في البلاد، وينظر في إمكانية تقديم المساعدة لوزارة الأمن الداخلي لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، لكن الوزارة لم تطلب ذلك رسميا حتى الآن".

وفي الوقت الراهن، تشرف وزارة الأمن الداخلي على شرطة الحدود، وهي مسؤولة عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين البالغين حتى تسوية أوضاعهم أو إبعادهم.

ويعهد بالقاصرين إلى وزارة الصحة التي طلبت رسميا من البنتاغون الخميس إيواء عشرين ألف طفل مهاجر في القواعد العسكرية دخلوا الأراضي الأميركية بلا مرافقين بالغين.