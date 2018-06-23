عين .. "لوزانو" قاهر الماكينات الألمانية في كأس العالم 2018





عين | زاوية إسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





فاز هيرفينج لوزانو نجم المنتخب المكسيكي بجائزة أفضل لاعب في مباراة ألمانيا والمكسيك، قدم لوزانو مباراة جيدة هجوميًا واستطاع أن يحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 35 من الشوط الأول بعد تسديدة أرضية قوية سكنت يمين الحارس نوير.





وفاز منتخب المكسيك على نظيره الألماني بهدف نظيف في مفاجأة من العيار الثقيل خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السادسة.





واختارت عين الفجر الرياضي لوزانو نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-





ولد هيرفينج رودريجو لوزانو باهينا هي في 30 يوليو 1995 بمدينة ميكسيكو سيتي عاصمة المكسيك.





بدأ لوزانو مشواره الكروي عام 2009 وهو في الرابعة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي باتشوكا المكسيكي، وظل يتنقل في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق اﻷول عام 2014.





خاض لوزانو مع باتشوكا 11771 دقيقة في 149 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 128 مباراة خاضها كأساسي و21 مباراة كإحتياطي. تم إستبدال لوزانو 22 مرة في المبارايات التي شارك فيها، لم يشارك لوزانو في 24 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، أحرز لوزانو 43 هدف لباتشوكا. فاز لوزانو مع باتشوكا ببطولتي الدوري والكونكاكاف موسم 2016/2017.





في 19 يوليو 2017، أعلن ايندهوفن التعاقد مع لوزانو لمدة 6 مواسم. خاض لوزانو مع ايندهوفن 2857 دقيقة في 36 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 34 مباراة خاضها كأساسي ومبارتين كإحتياطين، تم إستبدال لوزانو 15 مرة في المبارايات التي شارك فيها، لم يشارك لوزانو في مبارتين كان فيهما حبيسا لمقاعد البدلاء. أحرز لوزانو 19 هدف لأيندهوفن حتى الآن، قاد لوزانو ايندهوفن للتتويج بالدوري الهولندي موسم 2017/2018.





* مشواره الدولي :

في عام 2015، إنضم لوزانو لصفوف منتخب المكسيك تحت 20 عامًا وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2016. خاض لوزانو مع منتخب المكسيك الأول ومنتخبات الناشئين 2910 دقيقة في 45 مباراة حتى الآن، منهم 27 مباراة خاضها كأساسي و18 مباراة كإحتياطي، تم إستبدال لوزانو 11 مرة في المبارايات التي شارك فيها، لم يشارك لوزانو في 23 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء.





أحرز لوزانو 15 هدف للمكسيك حتى الآن.





فاز لوزانو مع منتخب تحت 20 عامًا ببطولة الكونكاكاف وببطولة التصفيات الأوليمبية للكونكاكاف عام 2015.



