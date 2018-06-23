تحطم طائرة عسكرية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية

تحطمت طائرة عسكرية خفيفة من طراز A-29 Super Tucano في ولاية نيومكسيكو الأمريكية على مسافة 100 كم شمالي قاعدة هولومان الجوية.

وذكرت قيادة القاعدة الأمريكية المشار إليها، أن الحادث أسفر عن إصابة أحد الطيارين ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال مصير الآخر مجهولا حتى الآن.

وأضافت أن عسكريا ثالثا كان على متن الطائرة ووعدت بتقديم معلومات إضافية عنه لاحقا عندما يصبح ذلك ممكنا.

وأشارت إلى أن الطائرة كانت تنفذ تحليقا تدريبيا وسقطت قرب ميدان للتدريب ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

A-29 Super Tucano من إنتاج شركة برازيلية واختارها الجيش الأمريكي عام 2011 للتدريب كطائرة خفيفة، والاستطلاع وتقديم الدعم الجوي للقوات الأرضية وتم استخدامها في العمليات القتالية في أفغانستان.