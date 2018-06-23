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هبوط عملة بتكوين لأدنى مستوى في 4 أشهر

السبت 23/يونيو/2018 - 08:19 ص
هبوط عملة بتكوين لأدنى مستوى في 4 أشهر
عملة بتكوين
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الفجر السعودي
 

هبطت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، الجمعة، مواصلة اتجاهًا نزوليًا، بعد المزيد من الأنباء السلبية، مثل قيام الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان، بإصدار أمر إلى بورصات العملات الرقمية، لإدخال تحسينات على أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال.

 

وهبطت العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى 6085.59 دولاراً في بورصة بتستامب، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير وغير بعيدة عن أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6000 دولار.

 

وهبطت بتكوين حوالي 56% منذ بداية 2018 بعد أن سجلت صعوداً فلكياً بلغ أكثر من 1300% العام الماضي.

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